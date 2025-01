Zugegeben, etwas gewöhnungsbedürftig ist es schon, am Weg zum Ausgangspunkt einer Skitour einen Militärcheckpoint zu passieren. Dicke, gepanzerte Autos stehen da, eine Handvoll Soldaten, auf der Uniform das Logo der Kfor-Sicherheitstruppe. Der grasgrüne Defender mit sechs Paar Tourenski auf dem Dach scheint jedenfalls wenig akute Gefahr auszustrahlen. Die Uniformierten winken, wir winken zurück, weiter geht’s. Weiter in die Berge Kosovos. In die „Verfluchten Berge“.