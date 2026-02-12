Skifahren ist ein Sport, den ich eigentlich nicht mögen will. Zu teuer, zu energieintensiv. Gleichzeitig sehe ich auf Instagram ständig Videos von Freunden, die mit GoPro auf dem Helm durch Tiefschnee jagen, und denke: So muss sich Freiheit anfühlen.

Eine letzte Chance will ich dem Ganzen also geben. Die erste ist es nicht – aber dazu später mehr. Ich buche einen Anfängerkurs in Kärnten, Österreich. Das Angebot klingt verlockend zugänglich: Drei Tage Skikurs à zwei Stunden inklusive Ausrüstung für 210 Euro. 14 Skischulen in 13 Kärntner Skigebieten stehen dafür zur Auswahl – wählen darf man selbst.