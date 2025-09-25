Foto: Simon Dannhauer/Imago/Depositphotos
Foto: Raimund Franken/Imago/imagebroker
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock
Foto: M. DeFreitas/Imago/blickwinkel
Foto: Chad Ehlers/mauritius images/Alamy Stock P
Einmal im Leben
An einem einsamen Strand wohnen
21. November 2025
Genauso haben wir uns ein paradiesisches Leben immer vorgestellt: feinpudriger Strand mit einer perfekten Kombination aus tief hängenden Palmen und Granitfelsen, glasklares, türkisfarbenes Meer und weit und breit kein Mensch.
Foto: Simon Dannhauer/Imago/Depositphotos
Foto: Raimund Franken/Imago/imagebroker
Einmal im Leben
An einem einsamen Strand wohnen
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock
Foto: M. DeFreitas/Imago/blickwinkel
Foto: Chad Ehlers/mauritius images/Alamy Stock P
Genauso haben wir uns ein paradiesisches Leben immer vorgestellt: feinpudriger Strand mit einer perfekten Kombination aus tief hängenden Palmen und Granitfelsen, glasklares, türkisfarbenes Meer und weit und breit kein Mensch.