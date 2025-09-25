Foto: Simon Dannhauer/Imago/Depositphotos
Foto: Raimund Franken/Imago/imagebroker
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock
Foto: M. DeFreitas/Imago/blickwinkel
Foto: Chad Ehlers/mauritius images/Alamy Stock P

Einmal im Leben 

An einem einsamen Strand wohnen

Könnte auch eine Fototapete aus den Siebzigerjahren sein: Sand wie Puder, Palmen, türkisfarbenes Meer. Auf den Seychellen findet man tatsächlich noch solche Orte. Wenn man weiß, wo, sind sie sogar bezahlbar. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
21. November 2025
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Genauso haben wir uns ein paradiesisches Leben immer vorgestellt: feinpudriger Strand mit einer perfekten Kombination aus tief hängenden Palmen und Granitfelsen, glasklares, türkisfarbenes Meer und weit und breit kein Mensch.

Foto: Simon Dannhauer/Imago/Depositphotos
Foto: Raimund Franken/Imago/imagebroker

Einmal im Leben 

An einem einsamen Strand wohnen
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock
Foto: Alexey Kornylyev/mauritius images/Alamy Stock

Könnte auch eine Fototapete aus den Siebzigerjahren sein: Sand wie Puder, Palmen, türkisfarbenes Meer. Auf den Seychellen findet man tatsächlich noch solche Orte. Wenn man weiß, wo, sind sie sogar bezahlbar. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: M. DeFreitas/Imago/blickwinkel
Foto: Chad Ehlers/mauritius images/Alamy Stock P
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Genauso haben wir uns ein paradiesisches Leben immer vorgestellt: feinpudriger Strand mit einer perfekten Kombination aus tief hängenden Palmen und Granitfelsen, glasklares, türkisfarbenes Meer und weit und breit kein Mensch.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.