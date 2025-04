Alcázar in Sevilla

Foto: xcitylifex via imago-images.de/IMAGO/Pond5 Images

Foto: xcitylifex via imago-images.de/IMAGO/Pond5 Images

Mehr als acht Millionen Fahrgäste – pro Tag. So viele, dass sie, so liest man es zumindest immer wieder, manchmal von weiß behandschuhten Bahnmitarbeitern in die Waggons hineingeschoben werden müssen. Fast 300 Stationen, 13 Linien, auf dem Übersichtsplan ein verschlungenes Knäuel aus bunten Strichen, garniert mit japanischen Schriftzeichen. Uff!