Wichtige Lebenslektion: Der erste Eindruck zählt besser nicht. Sonst wäre da: nichts. Als man den kleinen Ort Åhus in der Region Skåne erreicht, ist es Nachmittag, was Mitte Dezember selbst am Südzipfel Schwedens bedeutet, dass die Show draußen vorbei ist. Verzweifelt sucht das Auge vor dem Fenster nach Anhaltspunkten, um sich wenigstens an irgendeiner Winzigkeit festzuhalten, aber das Licht rund um das Hotel ist gedimmt, es gibt kaum Straßenlaternen, die Welt vorm Fenster ist tiefschwarz. Nur das Kreischen einer Möwe verrät: Das Meer kann nicht weit sein.