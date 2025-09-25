Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Die Hälfte des steilen Weges die Küste hinab ist geschafft, als sich nach einer Kurve eine Ansicht auftut, deren dramatischer Schönheit noch nicht einmal Instagram etwas anhaben kann: Vor uns liegt San Juan de Gaztelugatxe im tiefblauen Meer, eine geschwungene Steinbrücke verbindet die Felsinsel und ihre Kapelle mit dem Festland. Es duftet nach Salz und Gräsern. Herrlich!