Foto: Imago/Depositphotos
Foto: Imago/Depositphotos
Foto: Imago/Agencia EFE
Foto: Imago/Agencia EFE
Foto: 9parusnikov/Imago/Depositphotos
Foto: 9parusnikov/Imago/Depositphotos

Einmal im Leben

San Juan de Gaztelugatxe

Die Felsinsel an der baskischen Küste ist spätestens als Kulisse von „Game of Thrones“ bekannt geworden. Die Kraft der Natur ist hier so stark zu spüren wie kaum woanders.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
31. Oktober 2025
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Die Hälfte des steilen Weges die Küste hinab ist geschafft, als sich nach einer Kurve eine Ansicht auftut, deren dramatischer Schönheit noch nicht einmal Instagram etwas anhaben kann: Vor uns liegt San Juan de Gaztelugatxe im tiefblauen Meer, eine geschwungene Steinbrücke verbindet die Felsinsel und ihre Kapelle mit dem Festland. Es duftet nach Salz und Gräsern. Herrlich!

Foto: Imago/Depositphotos
Foto: Imago/Depositphotos

Einmal im Leben

San Juan de Gaztelugatxe
Foto: Imago/Agencia EFE
Foto: Imago/Agencia EFE

Die Felsinsel an der baskischen Küste ist spätestens als Kulisse von „Game of Thrones“ bekannt geworden. Die Kraft der Natur ist hier so stark zu spüren wie kaum woanders.

Foto: 9parusnikov/Imago/Depositphotos
Foto: 9parusnikov/Imago/Depositphotos
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Die Hälfte des steilen Weges die Küste hinab ist geschafft, als sich nach einer Kurve eine Ansicht auftut, deren dramatischer Schönheit noch nicht einmal Instagram etwas anhaben kann: Vor uns liegt San Juan de Gaztelugatxe im tiefblauen Meer, eine geschwungene Steinbrücke verbindet die Felsinsel und ihre Kapelle mit dem Festland. Es duftet nach Salz und Gräsern. Herrlich!

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.