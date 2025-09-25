Foto: Cornelia Luethi/mauritius images / Alamy Stock
Einmal im Leben
Silvester in Samoa
23. Dezember 2025
Auf den ersten Blick ist es nur ein Strand, auf dem man steht. Es ist nur ein Meer, auf das man blickt. Und dennoch schaut man von hier aus in die Vergangenheit. Denn am Strand ist schon der 1. Januar, während da draußen in Richtung Osten noch 31. Dezember ist.
Auf den ersten Blick ist es nur ein Strand, auf dem man steht. Es ist nur ein Meer, auf das man blickt. Und dennoch schaut man von hier aus in die Vergangenheit. Denn am Strand ist schon der 1. Januar, während da draußen in Richtung Osten noch 31. Dezember ist.