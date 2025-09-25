Foto: Cornelia Luethi/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Greg Balfour Evans/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Marco Rof/mauritius images / Cavan Images
Einmal im Leben

Silvester in Samoa

Im Pazifik verläuft die internationale Datumsgrenze. Wer zwischen den Inseln Samoas die Fähre nimmt, kann dort zweimal Party machen. Und über das Verhältnis von Zeit und Raum philosophieren.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
23. Dezember 2025
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.