Rasender Roland

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Man kann das Zugfahren, vor allem in alten Eisenbahnen, für total blöd und ineffizient halten, aber der Rasende Roland lässt einen trotzdem nicht kalt. Das mag damit zu tun haben, dass er mit seiner Dampflokomotive jede Menge Rauch ausstößt und damit einen Schweif aus Nostalgie und Romantik wieder flattern lässt durch die Lüfte. Gerast ist der Rasende Roland freilich sein ganzes Leben nicht, und das währt immerhin schon seit 1895. Höchstens 30 Kilometer pro Stunde erreicht er auf seinen nur 24 Schmalspur-Kilometern. Aber was sind das nicht für 24 Kilometer!