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Einmal im Leben 

Rasender Roland

Man muss sich nicht für alte Eisenbahnen interessieren, um den Charme dieser Fahrt auf Rügen zu genießen – es geht immerhin zu einigen der schönsten Seebäder Europas.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
9. Oktober 2026

Man kann das Zugfahren, vor allem in alten Eisenbahnen, für total blöd und ineffizient halten, aber der Rasende Roland lässt einen trotzdem nicht kalt. Das mag damit zu tun haben, dass er mit seiner Dampflokomotive jede Menge Rauch ausstößt und damit einen Schweif aus Nostalgie und Romantik wieder flattern lässt durch die Lüfte. Gerast ist der Rasende Roland freilich sein ganzes Leben nicht, und das währt immerhin schon seit 1895. Höchstens 30 Kilometer pro Stunde erreicht er auf seinen nur 24 Schmalspur-Kilometern. Aber was sind das nicht für 24 Kilometer!

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Einmal im Leben 

Rasender Roland
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Man muss sich nicht für alte Eisenbahnen interessieren, um den Charme dieser Fahrt auf Rügen zu genießen – es geht immerhin zu einigen der schönsten Seebäder Europas.

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Man kann das Zugfahren, vor allem in alten Eisenbahnen, für total blöd und ineffizient halten, aber der Rasende Roland lässt einen trotzdem nicht kalt. Das mag damit zu tun haben, dass er mit seiner Dampflokomotive jede Menge Rauch ausstößt und damit einen Schweif aus Nostalgie und Romantik wieder flattern lässt durch die Lüfte. Gerast ist der Rasende Roland freilich sein ganzes Leben nicht, und das währt immerhin schon seit 1895. Höchstens 30 Kilometer pro Stunde erreicht er auf seinen nur 24 Schmalspur-Kilometern. Aber was sind das nicht für 24 Kilometer!

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