Mit der Vespa durch Rom fahren

Ungefähr in der Mitte liegt Sigtuna, eine der ältesten Städte Schwedens, in der auch die ältesten Schlittschuhe ausgestellt sind: glatt geschliffene Pferdeknochen mit Lederriemen aus der Zeit um 1100. Nach einer Übernachtung mit herzhaftem Essen am Kamin geht es am nächsten Tag weiter bis nach Stockholm.