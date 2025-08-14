Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime
Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon
Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon

Keine andere Stadt kann Rom das Wasser reichen

Die Stadt glüht im August, zugleich plätschern Tausende Wasserspender. 

Wo man sich erfrischen kann, wo man das nicht tun sollte – und warum in manchem Apartment der Hahn zeitweise trocken bleibt: Eine Geschichte des Wassers über 2000 Jahre.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Keine andere Stadt kann Rom das Wasser reichen
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime

Die Stadt glüht im August, zugleich plätschern Tausende Wasserspender. 

Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon
Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon

Wo man sich erfrischen kann, wo man das nicht tun sollte – und warum in manchem Apartment der Hahn zeitweise trocken bleibt: Eine Geschichte des Wassers über 2000 Jahre.

Von Marc Beise
14. August 2025

In der Gasse Vicolo del Cedro steht ein Nasone zwischen den Tischen eines Restaurants und spendet Wasser. Wer einen Sitzplatz direkt daneben hat, dem zieht es kühl von hinten ins Hemd. An sehr heißen Sommertagen wie jetzt im August ergibt das eine erfreuliche Anmutung von Frische, in den kühleren Monaten stört es eher.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.