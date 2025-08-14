Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime
Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon
Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon
Keine andere Stadt kann Rom das Wasser reichen
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Keine andere Stadt kann Rom das Wasser reichen
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime
Foto: Dimitrisu/IMAGO/Dreamstime
Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon
Foto: imago images/Imaginechina-Tuchon
14. August 2025
In der Gasse Vicolo del Cedro steht ein Nasone zwischen den Tischen eines Restaurants und spendet Wasser. Wer einen Sitzplatz direkt daneben hat, dem zieht es kühl von hinten ins Hemd. An sehr heißen Sommertagen wie jetzt im August ergibt das eine erfreuliche Anmutung von Frische, in den kühleren Monaten stört es eher.