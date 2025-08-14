In der Gasse Vicolo del Cedro steht ein Nasone zwischen den Tischen eines Restaurants und spendet Wasser. Wer einen Sitzplatz direkt daneben hat, dem zieht es kühl von hinten ins Hemd. An sehr heißen Sommertagen wie jetzt im August ergibt das eine erfreuliche Anmutung von Frische, in den kühleren Monaten stört es eher.