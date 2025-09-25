Foto: Kelly Cheng/Getty Images
Einmal im Leben

Lichtbaden an der Riviera

Im warmen Herbstlicht glühen die Häuser von Cinque Terre noch intensiver in Gelb, Gold, Ocker und Karminrot.

17. Oktober 2025

Orte der Stille sind Portofino, Cinque Terre oder Porto Venere auch im Oktober nicht. Bunt gekleidete Touristenmassen schieben sich durch die schmalen Gassen der pittoresken Hafenstädtchen. Sie suchen Schutz vor den ersten Herbststürmen, die das Meer aufpeitschen und den schwülen Sommerdunst vertreiben.

