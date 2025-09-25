Lichtbaden an der Riviera

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Orte der Stille sind Portofino, Cinque Terre oder Porto Venere auch im Oktober nicht. Bunt gekleidete Touristenmassen schieben sich durch die schmalen Gassen der pittoresken Hafenstädtchen. Sie suchen Schutz vor den ersten Herbststürmen, die das Meer aufpeitschen und den schwülen Sommerdunst vertreiben.