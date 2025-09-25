Foto: Kelly Cheng/Getty Images
Foto: Kelly Cheng/Getty Images
Foto: UMB-O/mauritius images/Alamy Stock
Foto: UMB-O/mauritius images/Alamy Stock
Foto: James Hodgson/mauritius images/Alamy Stock
Foto: James Hodgson/mauritius images/Alamy Stock
Einmal im Leben
Lichtbaden an der Riviera
17. Oktober 2025
Orte der Stille sind Portofino, Cinque Terre oder Porto Venere auch im Oktober nicht. Bunt gekleidete Touristenmassen schieben sich durch die schmalen Gassen der pittoresken Hafenstädtchen. Sie suchen Schutz vor den ersten Herbststürmen, die das Meer aufpeitschen und den schwülen Sommerdunst vertreiben.
Foto: Kelly Cheng/Getty Images
Foto: Kelly Cheng/Getty Images
Einmal im Leben
Lichtbaden an der Riviera
Foto: UMB-O/mauritius images/Alamy Stock
Foto: UMB-O/mauritius images/Alamy Stock
Foto: James Hodgson/mauritius images/Alamy Stock
Foto: James Hodgson/mauritius images/Alamy Stock
Orte der Stille sind Portofino, Cinque Terre oder Porto Venere auch im Oktober nicht. Bunt gekleidete Touristenmassen schieben sich durch die schmalen Gassen der pittoresken Hafenstädtchen. Sie suchen Schutz vor den ersten Herbststürmen, die das Meer aufpeitschen und den schwülen Sommerdunst vertreiben.