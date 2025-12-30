Lavendelfelder im französischen Luberon
Foto: Konstantin Kalishko/mauritius images / Zoonar
Paddeln im Nationalpark Calanques.
Foto: Daniel Pahmeier/mauritius images / imageBROKER
Wandern auf La Palma (Kanarische Inseln)
Foto: unaihuizi@gmail.com/IMAGO/Depositphotos
Reisetipps für 2026

14 Gegenden, die guttun

Durchatmen und sich treiben lassen, zur Ruhe kommen und wieder Inspiration finden: Nirgendwo geht das besser als in der Natur.

Egal ob in mystischen Wäldern, an weiten Meeresufern oder schwarzen Vulkanwüsten. Unsere Vorschläge für Reiseziele im neuen Jahr.

Reisetipps für 2026

14 Gegenden, die guttun
Durchatmen und sich treiben lassen, zur Ruhe kommen und wieder Inspiration finden: Nirgendwo geht das besser als in der Natur.

Egal ob in mystischen Wäldern, an weiten Meeresufern oder schwarzen Vulkanwüsten. Unsere Vorschläge für Reiseziele im neuen Jahr.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren
30. Dezember 2025

Lesen Sie einfach los – oder springen Sie über unsere interaktive Karte direkt an einen Ort, der Sie besonders anzieht. Gute Reise!

