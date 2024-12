Besondere Städte am Meer

Eine Costa Smeralda, eine Smaragdküste, gibt es nicht nur auf Sardinien, wo sie vor allem den Reichen und Schönen vorbehalten ist. Sondern auch in der Bretagne. An dieser Côte d’Emeraude liegt Saint-Malo, eine sehens- und lebenswerte Stadt mit knapp 50 000 Einwohnern. „Mais c’est plus sauvage“, entgegnete beim letzten Besuch der Region die Pensionswirtin im Süden der Bretagne, als sie erfuhr, dass man noch an die Nordküste wolle – dort sei es ziemlich wild, so ihr skeptischer Einwand. Mag sein, dass Wetter, Wind und Wellen rauer sind als in Carnac, wo sie lebt.

Gerade das aber ist reizvoll. Zumal Saint-Malo sich seit jeher geschützt und gewappnet hat, nicht nur gegen Naturgewalten. Bis heute umschließt eine Mauer die in ihrer Anlage auf das 12. Jahrhundert zurückgehende Altstadt, die im Zweiten Weltkrieg von Deutschen besetzt war, bei der Befreiung stark zerstört und in der Nachkriegszeit weitgehend originalgetreu wieder aufgebaut worden ist. In den häufig kopfsteingepflasterten Gassen, die sich immer wieder zu Plätzen weiten, ist man vor Wind und Sonne geschützt.

Kaum irgendwo in Europa ist der Gezeitenunterschied so stark wie hier an der Mündung des Flusses Rance in den Ärmelkanal. Bis zu zwölf Meter beträgt die Differenz, weshalb sich die Küstenlandschaft stetig verändert.