Bären beobachten in Rumänien

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Die Spannung steigt, als wir am späten Nachmittag in das abgelegene Strâmbătal am Fuß der Karpaten fahren. Der Wald wird immer dichter und dunkler, als es heißt: Alle aussteigen und zusammenbleiben! Und jetzt, bitte ganz leise, auf einer schmalen Holzbrücke über den Bach, dem Förster hinterher, der Pfefferspray am Rucksack und eine alte Pistole im Holster stecken hat. Mulmiges Gefühl! Es geht hinauf zu einem Hochstand, der an einer großen Lichtung steht.