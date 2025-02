Vögel wie aus dem Paradies

Tausend Euro für eine Nacht im Overwater-Bungalow – und nicht einmal eine Tasse Kaffee zum Frühstück inbegriffen. Dazu die Umweltfrevel: an die 30 Stunden reine Flugzeit ab Frankfurt, Kreuzfahrtemissionen und Müllprobleme; auch was die Touristen essen und trinken wird großteils aus Frankreich eingeflogen, zu dessen Überseegebieten dieser Teil Polynesiens gehört. Doch in den Schattenseiten des Atolls liegt auch ein Trost: In gewisser Weise ist es schöner, von Bora Bora zu träumen, als dort zu sein.

Jochen Temsch