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Einmal im Leben 

Die Wüste unter Wasser

Im sonst so trockenen Süden Namibias hat es zuletzt sehr stark geregnet.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
17. April 2026

So konnte sich im berühmten Sossusvlei inmitten von Sanddünen ein See bilden. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: SZ/Grafik
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In den meisten Teilen der Welt mögen heftige Regenfälle und Überschwemmungen eine Katastrophe sein. In der Wüste Namibias sind sie für viele ein lange erhofftes Naturereignis.

So bildete etwa die in Windhoek erscheinende, deutschsprachige Allgemeine Zeitung kürzlich den in ungewohnter Breite durch Felsschluchten mäandernden Fischfluss ab, und zwar auf der Titelseite. Daneben stand der Hinweis, die Farmer im Süden Namibias seien über das Osterwochenende mit reichlich Regen „gesegnet“ worden.

Das Tourismusunternehmen Gondwana Collection Namibia freut sich derweil über eine weitere Attraktion: „See Sossusvlei like very few ever have.“ Auf Deutsch: Sieh das Sossusvlei, wie es nur wenige jemals gesehen haben.

Denn nach den ungewöhnlich ergiebigen Regenfällen ist das Vlei, wie eine solche Senke auf Afrikaans heißt, mit Wasser gefüllt und bildet einen See mitten in der Wüste Namib.

Dabei ist der Ort – auch durch das unweit gelegene und schon seit Jahrhunderten nicht mehr bewässerte Deadvlei mit seinen Baumgerippen – schon während der Trockenphasen eine Reise wert. 

Dann liegt das von Kameldornbäumen gesäumte Sossusvlei ausgetrocknet zwischen Riesendünen. Oft schafft es der Fluss Tsauchab nicht einmal ansatzweise bis zu diesem letzten, noch etwa 50 Kilometer vom Atlantik entfernten Sammelbecken.

In den vergangenen Tagen waren dagegen sogar die Zufahrtsstraßen und erst recht die letzten Offroad-Kilometer zum Vlei an vielen Stellen von episodisch führenden Wasserläufen namens Rivieren geflutet. Bald soll die Durchfahrt laut Medienberichten nur noch mit offiziellen Touristenshuttles möglich sein.

Wer sich das Abenteuer nicht antun möchte, kann sich auch einfach am ungewohnten Grün der südlichen Landeshälfte erfreuen. Erfahrungsgemäß bleibt dies noch viele Wochen länger erhalten als das Wasser in den Lehmsenken der Wüste.

Dominik Prantl

Einmal im Leben

Auf dem Nil

Palmen, Dünen und zum Sonnenuntergang Wein: Wer den längsten Fluss Afrikas auf einem traditionellen Segelboot bereist, kommt an zauberhafte Orte.

Foto: SZ/Grafik
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Die Vergangenheit begegnet mir sprichwörtlich auf dem Nil, als sich die Sudan uns entgegenkämpft, der Schaufelraddampfer, auf dem Agatha Christie geschrieben hat. Wir schweben an ihm vorbei auf einem viel kleineren Segelschiff, Eugenie, 175 Jahre alt.

Man gleitet lautlos an grasenden Wasserbüffeln entlang, an Bananenplantagen, Kamelen zwischen Doumpalmen – und weiter südlich Dattelpalmen, in ständiger Begleitung von Zugvögeln aus Europa.

An Deck serviert der Kellner Tee, zum Sonnenuntergang Fisch und Wein auf französischem Porzellan. Südlich von Luxor erhebt sich am Ostufer ein Bergplateau, das sich bis hinüber zum Suezkanal zieht.

Fischer auf kleinen Booten hängen sich immer wieder am Bug an. Entgegenkommende Kapitäne grüßen mit erhobenen Händen, wie früher, wenn man zeigen wollte, dass man unbewaffnet ist.

Dahabeyas nennt man diese Art von Segelschiffen auf dem Nil. Es sind Ruderboote mit je einem Segelmast vorn und hinten und langer Bootsnase, weil am Bug früher bei Flaute acht Ruderer Platz finden mussten; heute begleitet jede Dahabeya ein eigenes Beiboot mit Motor.

Wenige der Schiffe sind so alt wie die Eugenie, und auch modernere Dahabeyas sind langsamer als die Sudan und erst recht die vierstöckigen Kreuzfahrtschiffe, auf denen sich oft 100 Leute drängeln.

Nachts herrscht Fahrverbot, die großen Boote liegen am Steg, nur Dahabeyas können an den oft unbewohnten Inseln auf der Strecke Halt machen. Zauberhaft. Als ob einem der längste Fluss Afrikas allein gehörte. 

Das Wasser ist sauber genug zum Schwimmen, weiter südlich Richtung Assuan gibt es keine Zuckerfabriken mehr, und Krokodile gibt es erst südlich des Assuan-Staudamms.

Lars Reichardt

Einmal im Leben 

In die Kathedrale Notre-Dame

Sehen, staunen, glauben: Die Türme von Notre-Dame in Paris sind wieder offen für Besucher, die den Aufstieg nicht scheuen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: SZ-Grafik
Foto: SZ-Grafik

Man kommt hier schon ein bisschen aus der Puste, denn der Weg führt über 424 Stufen, bis man dann nach der Wendeltreppe im Südturm die 69 Meter hohe Aussichtsplattform erreicht. Aber dann, mon Dieu! Paris liegt einem zu Füßen.

Man kann sich kaum sattsehen, die Basilika Sacré-Cœur im Norden, das Panthéon im Süden, dazwischen ein fantastisches Häusermeer. Man möchte so gerne verweilen und die Stadt mit Blicken erkunden, aber die Ermahnung des Aufsehers ist einem noch im Ohr: „Bitte bleiben Sie nur fünf Minuten, es warten noch so viele unten.“

Fünf Jahre haben die Restaurierungsarbeiten nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame im April 2019 gedauert.

Seit September 2025 sind nun auch die beiden Türme wieder zugänglich, und man staunt beim Rundgang über die heroische Leistung der französischen Handwerker. Sie haben dieses Meisterwerk der Gotik wieder zum Glänzen gebracht. 

Das mittelalterliche Holzdach, das ehrfürchtig „der Wald“ genannt wurde, wirkt in der Rekonstruktion heute robuster denn je, auch die gewaltige Glocke „Emmanuel“ hängt wieder an ihrem Platz.

Aus fünf Minuten oben auf der Plattform werden dann doch zehn. Bibelfeste Besucher oder Bach-Fans mögen an die Gesangszeile „Gloria in excelsis Deo“ denken, „Ehre sei Gott in der Höhe“, weil der Besuch etwas absolut Überwältigendes hat. Und genau das war ja einst das Ziel dieses Bauwerks im Zentrum von Paris: Die Menschen sollen sehen und staunen, staunen und glauben. 

Das funktioniert seit 1345, als Notre-Dame nach einer fast 200-jährigen Bauzeit feierlich eröffnet wurde. In dieser Kathedrale kann man locker drei, vier Stunden verbringen: Es gibt Wunder genug, wenn man den Blick nur nach oben richtet.

Christian Mayer

Foto: Sandra Schänzer/mauritius images/ImageBroker
Foto: Sandra Schänzer/mauritius images/ImageBroker

Einmal im Leben 

Die Wüste unter Wasser
Foto: Christian Vorhofer/mauritius images/Westend61
Foto: Christian Vorhofer/mauritius images/Westend61

Im sonst so trockenen Süden Namibias hat es zuletzt sehr stark geregnet.

Foto: Alamy Stock Photos / Grobler du Preez/mauritius images / Alamy Stock P
Foto: via imago-images.de/IMAGO/Wirestock

So konnte sich im berühmten Sossusvlei inmitten von Sanddünen ein See bilden. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Copyright: xDreamstimex2630benx/IMAGO/Dreamstime
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Foto: SZ/Grafik
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In den meisten Teilen der Welt mögen heftige Regenfälle und Überschwemmungen eine Katastrophe sein. In der Wüste Namibias sind sie für viele ein lange erhofftes Naturereignis.

Foto: imago stock&people
Foto: imago stock&people

So bildete etwa die in Windhoek erscheinende, deutschsprachige Allgemeine Zeitung kürzlich den in ungewohnter Breite durch Felsschluchten mäandernden Fischfluss ab, und zwar auf der Titelseite. Daneben stand der Hinweis, die Farmer im Süden Namibias seien über das Osterwochenende mit reichlich Regen „gesegnet“ worden.

Foto: Gondwana Collection Namibia
Foto: Gondwana Collection Namibia

Das Tourismusunternehmen Gondwana Collection Namibia freut sich derweil über eine weitere Attraktion: „See Sossusvlei like very few ever have.“ Auf Deutsch: Sieh das Sossusvlei, wie es nur wenige jemals gesehen haben.

Foto: David Keith Jones/mauritius images/Alamy Stock
Foto: David Keith Jones/mauritius images/Alamy Stock

Denn nach den ungewöhnlich ergiebigen Regenfällen ist das Vlei, wie eine solche Senke auf Afrikaans heißt, mit Wasser gefüllt und bildet einen See mitten in der Wüste Namib.

Foto: Gersende Rambourg/AFP
Foto: Gersende Rambourg/AFP

Dabei ist der Ort – auch durch das unweit gelegene und schon seit Jahrhunderten nicht mehr bewässerte Deadvlei mit seinen Baumgerippen – schon während der Trockenphasen eine Reise wert. 

Foto: Marica van der Meer/Imago/Imagebroker
Foto: Marica van der Meer/Imago/Imagebroker

Dann liegt das von Kameldornbäumen gesäumte Sossusvlei ausgetrocknet zwischen Riesendünen. Oft schafft es der Fluss Tsauchab nicht einmal ansatzweise bis zu diesem letzten, noch etwa 50 Kilometer vom Atlantik entfernten Sammelbecken.

Foto: Imago Images
Foto: Imago Images

In den vergangenen Tagen waren dagegen sogar die Zufahrtsstraßen und erst recht die letzten Offroad-Kilometer zum Vlei an vielen Stellen von episodisch führenden Wasserläufen namens Rivieren geflutet. Bald soll die Durchfahrt laut Medienberichten nur noch mit offiziellen Touristenshuttles möglich sein.

Foto: Alamy Stock Photos / Wibke Woyke/mauritius images / Alamy Stock P
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Wer sich das Abenteuer nicht antun möchte, kann sich auch einfach am ungewohnten Grün der südlichen Landeshälfte erfreuen. Erfahrungsgemäß bleibt dies noch viele Wochen länger erhalten als das Wasser in den Lehmsenken der Wüste.

Dominik Prantl

Foto: Schöning/Imago
Foto: Schöning/Imago

Einmal im Leben

Auf dem Nil
Foto: Ivan Sebborn/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Ivan Sebborn/mauritius images / Alamy Stock

Palmen, Dünen und zum Sonnenuntergang Wein: Wer den längsten Fluss Afrikas auf einem traditionellen Segelboot bereist, kommt an zauberhafte Orte.

Foto: Guillaume Soularue/mauritius images / Hemis.fr
Foto: Guillaume Soularue/mauritius images / Hemis.fr
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik
Die Vergangenheit begegnet mir sprichwörtlich auf dem Nil, als sich die Sudan uns entgegenkämpft, der Schaufelraddampfer, auf dem Agatha Christie geschrieben hat. Wir schweben an ihm vorbei auf einem viel kleineren Segelschiff, Eugenie, 175 Jahre alt.
Foto: Thomas Haupt/Imago/Westend61
Foto: Thomas Haupt/Imago/Westend61

Man gleitet lautlos an grasenden Wasserbüffeln entlang, an Bananenplantagen, Kamelen zwischen Doumpalmen – und weiter südlich Dattelpalmen, in ständiger Begleitung von Zugvögeln aus Europa.

Foto: Schöning/Imago
Foto: Schöning/Imago

An Deck serviert der Kellner Tee, zum Sonnenuntergang Fisch und Wein auf französischem Porzellan. Südlich von Luxor erhebt sich am Ostufer ein Bergplateau, das sich bis hinüber zum Suezkanal zieht.

Foto: Werner Otto/mauritius images
Foto: Werner Otto/mauritius images

Fischer auf kleinen Booten hängen sich immer wieder am Bug an. Entgegenkommende Kapitäne grüßen mit erhobenen Händen, wie früher, wenn man zeigen wollte, dass man unbewaffnet ist.

Foto: Claudia Eggl
Foto: Claudia Eggl

Dahabeyas nennt man diese Art von Segelschiffen auf dem Nil. Es sind Ruderboote mit je einem Segelmast vorn und hinten und langer Bootsnase, weil am Bug früher bei Flaute acht Ruderer Platz finden mussten; heute begleitet jede Dahabeya ein eigenes Beiboot mit Motor.

Foto: privat
Foto: privat
Wenige der Schiffe sind so alt wie die Eugenie, und auch modernere Dahabeyas sind langsamer als die Sudan und erst recht die vierstöckigen Kreuzfahrtschiffe, auf denen sich oft 100 Leute drängeln.
Foto: Karel Stipek/Getty Images
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Nachts herrscht Fahrverbot, die großen Boote liegen am Steg, nur Dahabeyas können an den oft unbewohnten Inseln auf der Strecke Halt machen. Zauberhaft. Als ob einem der längste Fluss Afrikas allein gehörte. 

Foto: Ludovic Maisant/mauritius images / Hemis.fr
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Das Wasser ist sauber genug zum Schwimmen, weiter südlich Richtung Assuan gibt es keine Zuckerfabriken mehr, und Krokodile gibt es erst südlich des Assuan-Staudamms.

Lars Reichardt

Foto: THIBAUD MORITZ/AFP
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Einmal im Leben 

In die Kathedrale Notre-Dame
Foto: LUDOVIC MARIN/AFP
Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

Sehen, staunen, glauben: Die Türme von Notre-Dame in Paris sind wieder offen für Besucher, die den Aufstieg nicht scheuen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
Foto: SZ-Grafik
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Man kommt hier schon ein bisschen aus der Puste, denn der Weg führt über 424 Stufen, bis man dann nach der Wendeltreppe im Südturm die 69 Meter hohe Aussichtsplattform erreicht. Aber dann, mon Dieu! Paris liegt einem zu Füßen.

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Man kann sich kaum sattsehen, die Basilika Sacré-Cœur im Norden, das Panthéon im Süden, dazwischen ein fantastisches Häusermeer. Man möchte so gerne verweilen und die Stadt mit Blicken erkunden, aber die Ermahnung des Aufsehers ist einem noch im Ohr: „Bitte bleiben Sie nur fünf Minuten, es warten noch so viele unten.“

Foto: FABIEN BARRAU/AFP
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Fünf Jahre haben die Restaurierungsarbeiten nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame im April 2019 gedauert.

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Seit September 2025 sind nun auch die beiden Türme wieder zugänglich, und man staunt beim Rundgang über die heroische Leistung der französischen Handwerker. Sie haben dieses Meisterwerk der Gotik wieder zum Glänzen gebracht. 

Foto: YOAN VALAT/AFP
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Das mittelalterliche Holzdach, das ehrfürchtig „der Wald“ genannt wurde, wirkt in der Rekonstruktion heute robuster denn je, auch die gewaltige Glocke „Emmanuel“ hängt wieder an ihrem Platz.

Foto: LUDOVIC MARIN/AFP
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Aus fünf Minuten oben auf der Plattform werden dann doch zehn. Bibelfeste Besucher oder Bach-Fans mögen an die Gesangszeile „Gloria in excelsis Deo“ denken, „Ehre sei Gott in der Höhe“, weil der Besuch etwas absolut Überwältigendes hat. Und genau das war ja einst das Ziel dieses Bauwerks im Zentrum von Paris: Die Menschen sollen sehen und staunen, staunen und glauben. 

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Das funktioniert seit 1345, als Notre-Dame nach einer fast 200-jährigen Bauzeit feierlich eröffnet wurde. In dieser Kathedrale kann man locker drei, vier Stunden verbringen: Es gibt Wunder genug, wenn man den Blick nur nach oben richtet.

Christian Mayer

Digitales Storytelling & Bildredaktion: Claudia Eggl, Julia Hecht, Natalie Neomi Isser

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