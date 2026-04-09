Aus fünf Minuten oben auf der Plattform werden dann doch zehn. Bibelfeste Besucher oder Bach-Fans mögen an die Gesangszeile „Gloria in excelsis Deo“ denken, „Ehre sei Gott in der Höhe“, weil der Besuch etwas absolut Überwältigendes hat. Und genau das war ja einst das Ziel dieses Bauwerks im Zentrum von Paris: Die Menschen sollen sehen und staunen, staunen und glauben.