Der Traum von Kap Verde
Der Traum von Kap Verde
22. Juni 2026 | Lesezeit: 9 Min.
In seinem Café am Rande von Mindelo sitzt Hernani Almeida bei einem späten Frühstück. Rührei, Pasteis, gefüllte Teigtäschchen also, und schwarzer Kaffee. 48 Jahre ist er alt, ein eher stiller, bescheidener Mann. Doch jetzt, da die ganze Welt über seine Heimat redet, fällt auch ein Schlaglicht auf ihn. Zum ersten Mal ist der Inselstaat Kap Verde bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Und den offiziellen WM-Song der Nationalmannschaft, den hat Almeida komponiert. Titel: „Nos ora dja txiga“, „Unsere Stunde ist gekommen“. Wenn das kein Omen ist.