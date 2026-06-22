Foto: JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP
Foto: JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP
Foto: sam741002 via imago-images.de/IMAGO/Depositphotos
Foto: sam741002 via imago-images.de/IMAGO/Depositphotos
Foto: IMAGO/imagebroker
Foto: IMAGO/imagebroker

Bei der Fußball-WM sorgen die Kapverden derzeit für schöne Überraschungen.

Und die finden Reisende auch, wenn sie den Archipel vor der Westküste Afrikas besuchen.

Der Traum von Kap Verde

Foto: JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP
Foto: JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP

Bei der Fußball-WM sorgen die Kapverden derzeit für schöne Überraschungen.

Foto: sam741002 via imago-images.de/IMAGO/Depositphotos
Foto: sam741002 via imago-images.de/IMAGO/Depositphotos

Und die finden Reisende auch, wenn sie den Archipel vor der Westküste Afrikas besuchen.

Foto: IMAGO/imagebroker
Foto: IMAGO/imagebroker
Der Traum von Kap Verde
Von Martina Scherf
22. Juni 2026 | Lesezeit: 9 Min.

In seinem Café am Rande von Mindelo sitzt Hernani Almeida bei einem späten Frühstück. Rührei, Pasteis, gefüllte Teigtäschchen also, und schwarzer Kaffee. 48 Jahre ist er alt, ein eher stiller, bescheidener Mann. Doch jetzt, da die ganze Welt über seine Heimat redet, fällt auch ein Schlaglicht auf ihn. Zum ersten Mal ist der Inselstaat Kap Verde bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Und den offiziellen WM-Song der Nationalmannschaft, den hat Almeida komponiert. Titel: „Nos ora dja txiga“, „Unsere Stunde ist gekommen“. Wenn das kein Omen ist.

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