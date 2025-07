Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Eine Nachtwanderung, das war als Kind schon ein Abenteuer, als Erwachsene ist es das nicht minder. Den Handywecker auf 23.30 Uhr stellen, um anschließend zwei Stunden in der Dunkelheit und dünner Höhenluft einen Vulkan zu besteigen – es gibt leichtere Wanderungen als die auf den Ijen auf Java. Durch die Bäume am Wegesrand leuchten die Sterne, in der Ferne sind die Lichter der Dörfer am Fuß des Vulkans zu sehen. Bis auf 2769 Meter geht es hoch. Die Lichtkegel der Stirnlampen der Mitwanderer lassen den Weg erahnen; der aufsteigende Geruch von Schwefel deutet auf das Ziel hin. Trotz Gasmaske und Schutzbrille brennt der Dampf in den Atemwegen und lässt die Augen tränen.