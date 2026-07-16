Foto: Alamy Stock Photos / Svitlana Belinska/mauritius images
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Foto: Can Yücel/IMAGO
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Einmal im Leben 

Das Feuer der Chimäre

Flämmchen, die aus Felsritzen züngeln – das faszinierte die Menschen schon in der Antike. An der Lykischen Küste in der Türkei kann man auf den Feuerberg steigen. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
9. September 2026

Im Sommer, wenn es selbst in der Nacht noch 30 Grad hat, möchte man hier nicht hochwandern. Im Herbst aber wird es kühler an der Lykischen Küste, optimales Wanderwetter. Und optimale Bedingungen für einen Ausflug zu den ewigen Flammen der Chimaira. Zu finden sind sie auf einem Felshang nahe dem Dorf Çıralı in der türkischen Provinz Antalya. Yanartaş ist der heutige Name des Berges.

Foto: Alamy Stock Photos / Svitlana Belinska/mauritius images
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Einmal im Leben 

Das Feuer der Chimäre
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Flämmchen, die aus Felsritzen züngeln – das faszinierte die Menschen schon in der Antike. An der Lykischen Küste in der Türkei kann man auf den Feuerberg steigen. Dieses und weitere Traumziele.

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Im Sommer, wenn es selbst in der Nacht noch 30 Grad hat, möchte man hier nicht hochwandern. Im Herbst aber wird es kühler an der Lykischen Küste, optimales Wanderwetter. Und optimale Bedingungen für einen Ausflug zu den ewigen Flammen der Chimaira. Zu finden sind sie auf einem Felshang nahe dem Dorf Çıralı in der türkischen Provinz Antalya. Yanartaş ist der heutige Name des Berges.

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