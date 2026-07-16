Das Feuer der Chimäre

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Im Sommer, wenn es selbst in der Nacht noch 30 Grad hat, möchte man hier nicht hochwandern. Im Herbst aber wird es kühler an der Lykischen Küste, optimales Wanderwetter. Und optimale Bedingungen für einen Ausflug zu den ewigen Flammen der Chimaira. Zu finden sind sie auf einem Felshang nahe dem Dorf Çıralı in der türkischen Provinz Antalya. Yanartaş ist der heutige Name des Berges.