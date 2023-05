Im Auftrag des Herrn

Die Chance des Chancenlosen

Harmlos, still, eher ein Langweiler: Es ist nicht so, dass Erdoğans Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu die Massen in Wallung bringt. Und doch ist er der Erste, der den ewigen Präsidenten aus dem Amt treiben könnte. Unterwegs mit einem Unterschätzten.