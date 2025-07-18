Foto: Andrea Pistolesi/Getty Images
Foto: Hans Mitterer via www.imago-images.de/imago images/Westend61
Foto: Imago Images/Zoonar/Eyemagic
Einmal im Leben

Über der Provence

Lavendelfelder, Abteien, Weinberge: Wer die Gelegenheit hat, mit dem Motorflugzeug über die Provence zu fliegen, sollte sich das nicht entgehen lassen.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
21. August 2025
Der Reihe nach fädeln sich die Côtes-du-Rhône-Weinbaugebiete auf: Cairanne, Rasteau, Séguret, Sablet, Gigondas, Vacqueyras und Beaumes-de-Venise.
Einmal im Leben

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.