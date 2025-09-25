Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Foto: Alexander Spatari/Getty Images
Foto: Alexander Spatari/Getty Images
Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Einmal im Leben
In Kafkas Büro schlafen
16. Januar 2026
Franz Kafka und Prag in Sonnenblumengelb? Mit solch heiterer Farbigkeit von Wänden und Polstersesseln überrascht der Wohnraum der Kafka-Suite im Hotel „Century Old Town Prague – MGallery“.
Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Einmal im Leben
In Kafkas Büro schlafen
Foto: Alexander Spatari/Getty Images
Foto: Alexander Spatari/Getty Images
Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Franz Kafka und Prag in Sonnenblumengelb? Mit solch heiterer Farbigkeit von Wänden und Polstersesseln überrascht der Wohnraum der Kafka-Suite im Hotel „Century Old Town Prague – MGallery“.