Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Foto: Alexander Spatari/Getty Images
Foto: Alexander Spatari/Getty Images
Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl

Einmal im Leben

In Kafkas Büro schlafen

Prag ist untrennbar mit Franz Kafka verbunden. Wo der Schriftsteller einst als Jurist arbeitete, können heute Touristen übernachten. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
16. Januar 2026
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Franz Kafka und Prag in Sonnenblumengelb? Mit solch heiterer Farbigkeit von Wänden und Polstersesseln überrascht der Wohnraum der Kafka-Suite im Hotel „Century Old Town Prague – MGallery“.

Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl

Einmal im Leben

In Kafkas Büro schlafen
Foto: Alexander Spatari/Getty Images
Foto: Alexander Spatari/Getty Images

Prag ist untrennbar mit Franz Kafka verbunden. Wo der Schriftsteller einst als Jurist arbeitete, können heute Touristen übernachten. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Franz Kafka und Prag in Sonnenblumengelb? Mit solch heiterer Farbigkeit von Wänden und Polstersesseln überrascht der Wohnraum der Kafka-Suite im Hotel „Century Old Town Prague – MGallery“.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.