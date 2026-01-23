Foto: Alamy Stock Photos / Andrew Matthews, PA Images
Foto: All mauritius images Travel
Foto: All mauritius images Travel
Foto: All mauritius images Travel
Foto: All mauritius images Travel

Einmal im Leben 

Übers Wasser schweben

Zwischen Portsmouth und der Isle of Wight fahren Luftkissenboote. Es ist die weltweit einzige kommerzielle Hovercraft-Passagierstrecke, die noch in Betrieb ist. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
13. März 2026

Der Check-in am Hovercraft-Terminal an der Strandpromenade in Portsmouth funktioniert wie am Flughafen. Boarding-Desk, Warteraum, Getränkeautomat. Dann öffnen sich die Türen. Draußen liegt ein Luftkissenboot, das aussieht wie eine Mischung aus Schiff und Raumkapsel. 

