Pompeji besuchen

Eine Allee aus orangefarben gestrichenen Holztoren, Tausende, die den Übergang der profanen Welt in spirituelle Sphären markieren. Unter denen würde man dann emporschreiten auf einen Hügel, auf dem sich das Heiligtum dieser religiösen Stätte befindet: ein schlichter Spiegel, der Wahrheit und Selbstreflexion symbolisiert. So in etwa träumt man von einem Besuch in einem der berühmtesten Shinto-Schreine Japans, dem Fushimi Inari in der alten Kaiserstadt Kyoto. So gaukeln es einem die meisten Fotos vom Schrein auch vor: Es sind immer nur ein, zwei Menschen allein mit sich und in ihre Gedanken versunken zu sehen.