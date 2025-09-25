Mit Piranhas schwimmen im Amazonas

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Das Flusswasser ist warm und bräunlich, fast so, als blicke man in ein Meer von aufgebrühtem Darjeeling-Tee. Aber der weiße Flusssand von Praia Grande nahe Manaus wirkt einladend wie in der Karibik. Die meisten Urlauber zögern jedoch, hier ein Bad zu nehmen. Mit den Fußspitzen versucht der erste, sich langsam im Wasser voranzutasten. Die anderen bleiben skeptisch zurück und erwecken den Eindruck, als hätte man sie zum Eisbaden in einen frostigen Alpensee geschickt.