Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Foto: Nigel Hicks/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Nigel Hicks/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl

Einmal im Leben

Mit Piranhas schwimmen im Amazonas

Wer muss sich hier eigentlich vor wem fürchten, bei der Begegnung Fisch und Mensch am weißen Sandstrand nahe Manaus? Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
12. Dezember 2025
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Das Flusswasser ist warm und bräunlich, fast so, als blicke man in ein Meer von aufgebrühtem Darjeeling-Tee. Aber der weiße Flusssand von Praia Grande nahe Manaus wirkt einladend wie in der Karibik. Die meisten Urlauber zögern jedoch, hier ein Bad zu nehmen. Mit den Fußspitzen versucht der erste, sich langsam im Wasser voranzutasten. Die anderen bleiben skeptisch zurück und erwecken den Eindruck, als hätte man sie zum Eisbaden in einen frostigen Alpensee geschickt.

Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl

Einmal im Leben

Mit Piranhas schwimmen im Amazonas
Foto: Nigel Hicks/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Nigel Hicks/mauritius images / Alamy Stock

Wer muss sich hier eigentlich vor wem fürchten, bei der Begegnung Fisch und Mensch am weißen Sandstrand nahe Manaus? Dieses und andere Traumziele.

Foto: Margit Kohl
Foto: Margit Kohl
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Das Flusswasser ist warm und bräunlich, fast so, als blicke man in ein Meer von aufgebrühtem Darjeeling-Tee. Aber der weiße Flusssand von Praia Grande nahe Manaus wirkt einladend wie in der Karibik. Die meisten Urlauber zögern jedoch, hier ein Bad zu nehmen. Mit den Fußspitzen versucht der erste, sich langsam im Wasser voranzutasten. Die anderen bleiben skeptisch zurück und erwecken den Eindruck, als hätte man sie zum Eisbaden in einen frostigen Alpensee geschickt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.