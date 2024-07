Not und Spiele

Street-Art kann eine Gegend verändern, ist Hera of Herakut überzeugt. Die Künstlerin aus Frankfurt füllt gerade die Konturen riesiger Badeschlappen an einer Hauswand nördlich von Paris mit lila Sprühfarbe aus. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Jasmin Siddiqui, als Teil des Duos Herakut ist sie in der Street-Art-Szene weltbekannt. Kunst hat für sie viel mit Respekt und Identifikation zu tun. Als sie an der Hauswand, an der sie gerade arbeitet, einen Müllsack für leere Spraydosen aufhängte, benützten diesen prompt auch die Bewohner und Passanten am Canal Saint-Denis, wo der Müll sonst oft irgendwo auf der Böschung landet. Menschen bleiben stehen und sehen der Sprayerin bei der Arbeit an ihrem acht Meter hohen Bild eines Mischwesens aus Mensch und Igel zu. Aus einem vorbeifahrenden Boot kommen Applaus und Bravo-Rufe.