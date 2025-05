Den Montmartre erklimmen

Es gibt Dinge, die dürfen im Rucksack nicht fehlen – besonders an einem Wochenende in der französischen Hauptstadt. Und nein, es geht nicht um das perfekte Outfit, das Touristen auf ihrem Instagram-Foto vor dem Eiffelturm als „très chic“ bezeichnen können, ganz à la Emily in Paris. Auch nicht um das Pack Zigaretten, um in den Cafés zwischen qualmenden Franzosen nicht weiter aufzufallen. Es sind die Wanderstiefel, die sich als Retter in der Not beweisen werden, beim Gang durch die Stadt, besonders aber auf dem Weg zum wohl prominentesten Hügel von Paris.