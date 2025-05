Als der Hubschrauber im Anflug ist, steht Giovanni Netzer am Eckbalkon des Hotels Post Löwe. Ein Team des Schweizer Fernsehens will wissen, was er jetzt fühlt. Doch Netzer muss vorher noch eine junge, aufgeregte Frau aus Asien freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass das jetzt keine gute Idee ist: auf die Balkonbrüstung zu klettern, um irgendwas an ihrer weiter oben montierten Kamera zu machen, mit der sie das Ereignis filmen will. Am Ende hilft nur, sie am Hosenlatz von der Brüstung zu zerren.