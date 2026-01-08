Foto: Scott Mcfarlane/Getty Images
Foto: Scott Mcfarlane/Getty Images
Foto: xjulianpetersphotox/IMAGO/Depositphotos
Foto: xjulianpetersphotox/IMAGO/Depositphotos
Foto: DreamstimexGmc175x v/IMAGO
Foto: DreamstimexGmc175x v/IMAGO
Nette Kerle
Foto: Scott Mcfarlane/Getty Images
Foto: Scott Mcfarlane/Getty Images
Nette Kerle
Foto: xjulianpetersphotox/IMAGO/Depositphotos
Foto: xjulianpetersphotox/IMAGO/Depositphotos
Foto: DreamstimexGmc175x v/IMAGO
Foto: DreamstimexGmc175x v/IMAGO
8. Januar 2026 | Lesezeit: 8 Min.
Ein Rascheln irgendwo da oben im Blätterbaldachin. Ein Knacken im Geäst. Und dann, im Gegenlicht von Malaysias Morgensonne, ein rostrotbrauner Haarschopf, leuchtend zwischen all dem Grün: Ganyas Auftritt. Einem Trapezkünstler gleich schwingt er sich durch die Lianen abwärts, zwei, drei Drehungen, dann steht er auf der Holzplattform, wo ein Strunk Bananen liegt, greift sich seine Beute und nimmt schließlich Platz auf dem Ast einer kirchturmhohen Würgefeige. „Frühstück“, sagt Abdul Fatha, „mit Bananen kann man jeden Orang-Utan glücklich machen.“