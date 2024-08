Ach, Paris

Weil bei den Olympischen Spielen immer so groß gedacht wird, erst einmal ein entgegengesetzter Blick ins Kleine. Genauer: ins 10. Arrondissement, 46 rue du Château Landon. Auf der Fassade der dortigen Sporthalle hat der Pariser Straßenkünstler Lassana Sarre ein Wandbild hinterlassen, aus Anlass der Spiele natürlich. „Le reflet dans les airs“ heißt es, das Spiegelbild in der Luft. Ein Porträt der französischen Hochspringerin Maryse Éwanjé-Épée, die in den Achtzigern eine der Besten der Welt war und Konkurrentin der Deutschen Ulrike Meyfarth.