Der Fotograf Lois Hechenblaikner, 67, stammt aus dem Alpbachtal in Tirol. Seit mehr als 25 Jahren ist er mit der Kamera hinter den Auswüchsen des Tourismus in den Alpen her, er hat eine Reihe von Bildbänden dazu veröffentlicht. In diesem Jahr sollen zwei Fotobücher erscheinen, die die Titel „Nüchtern betrachtet“ und „Intensivstationen“ tragen, und sich mit dem Thema Après-Ski auseinandersetzen. Ein Gespräch über gierige Gastgeber, randalierende Trinker und die Frage, warum das Skifahren so oft mit dem Saufen verbunden wird.