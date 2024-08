Niemand weiß ja so genau, wie das Paradies aussieht, aber es könnte Ähnlichkeit haben mit dem Strand von Auvika. Kreideweißer Sand säumt das Ufer der kleinen Bucht. Das Wasser leuchtet türkis, die Sonne steht hoch und glitzert auf dem Meer, der Horizont verschwimmt. Mit den Zehen im weißen Sand und dem Blick in die türkisblaue Weite wähnt man sich, wenn schon nicht im Paradies, so doch zumindest in der Karibik. Doch dann schafft es eine Welle bis zu den Füßen, und aus ist’s mit der Illusion: Die Zehen melden eine Wassertemperatur definitiv unter Karibik-Niveau – eher Eistonne als Badewanne.