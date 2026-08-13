Eine Stunde schon geht es mit dem Gravelbike nur bergauf, der Schotter knirscht, der Wind pfeift. Mit Blick auf das großartige Panorama des Jotunheimen-Gebirges könnte man bei so einem langen, rhythmischen Anstieg wunderbar über große Dinge nachdenken. Und was kommt einem in den Sinn, bei der nächsten Kehre, Steigung zwölf Prozent? Jim Knopf. Genauer: Tur Tur, jener Scheinriese aus dem Kinderbuch, der aus der Ferne riesig erscheint und immer kleiner wird, je näher man ihm kommt.