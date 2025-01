Vor ein paar Monaten, im Sommer, als es hier in der norwegischen Finnmark noch hell war und keine minus 20 Grad herrschten, da sei ein japanisches Paar bei ihm gewesen, sagt Ammon Nystad. Nystad ist Fischer, Touristenführer, Abenteurer, Einheimischer und filetiert gerade Arktischen Saibling, den er selbst gefangen hat, in einem Zelt, das so warm ist wie ein Kaminzimmer, obwohl es mitten auf einem zugefrorenen See im nördlichsten Norwegen steht.