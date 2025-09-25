Durch den Abel-Tasman-Nationalpark wandern

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Great Walks nennt Neuseeland seine berühmtesten Wanderwege. Dieses Label vergibt allein die nationale Naturschutzbehörde Department of Conservation (DOC). Es ist ein Gütesiegel, das Mehrtagestouren durch Landschaften von einzigartiger Schönheit verspricht und das dazu gerade eben notwendige Maß an Infrastruktur. Die viertägige Strecke durch den Abel-Tasman-Nationalpark entlang der dicht bewaldeten Nordküste der Südinsel erfordert einiges an Planung.