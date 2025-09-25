Foto: Marten Rolff
Einmal im Leben 

Durch den Abel-Tasman-Nationalpark wandern

Eine mehrtägige Wanderung durch den Abel-Tasman-Nationalpark in Neuseeland erfordert einiges an Planung. Doch die Mühe lohnt sich.

21. November 2025

Great Walks nennt Neuseeland seine berühmtesten Wanderwege. Dieses Label vergibt allein die nationale Naturschutzbehörde Department of Conservation (DOC). Es ist ein Gütesiegel, das Mehrtagestouren durch Landschaften von einzigartiger Schönheit verspricht und das dazu gerade eben notwendige Maß an Infrastruktur. Die viertägige Strecke durch den Abel-Tasman-Nationalpark entlang der dicht bewaldeten Nordküste der Südinsel erfordert einiges an Planung.

Great Walks nennt Neuseeland seine berühmtesten Wanderwege. Dieses Label vergibt allein die nationale Naturschutzbehörde Department of Conservation (DOC). Es ist ein Gütesiegel, das Mehrtagestouren durch Landschaften von einzigartiger Schönheit verspricht und das dazu gerade eben notwendige Maß an Infrastruktur. Die viertägige Strecke durch den Abel-Tasman-Nationalpark entlang der dicht bewaldeten Nordküste der Südinsel erfordert einiges an Planung.

