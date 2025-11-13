Foto: Imago Images
Foto: Imago Images
Foto: Dominik Prantl
Foto: Dominik Prantl
Foto: Dominik Prantl
Foto: Dominik Prantl
Staunen und nicht gefressen werden
Foto: Imago Images
Foto: Imago Images
Staunen und nicht gefressen werden
Foto: Dominik Prantl
Foto: Dominik Prantl
Foto: Dominik Prantl
Foto: Dominik Prantl
13. November 2025
Natürlich ging es schon vor dem Auftakt dieser Reise um wilde Tiere, weil es auf Afrika-Reisen irgendwie meistens um wilde Tiere geht. Auf einer durchaus vertrauenswürdigen Webseite über Ausflüge mit Kindern in Namibia war also lange vor dem Abflug der Kommentar zu lesen, dass bei Unterkünften der Hinweis „ab 12 Jahren“ nur gut gemeint und kein Affront sei. Denn Kinder unter zwölf Jahren hätten „klassische Beutegröße“.