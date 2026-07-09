Foto: All mauritius images/mauritius images / Euanshoots /
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Foto: Dominik Prantl
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Foto: All mauritius images/mauritius images / Colin Fisher
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In den schottischen Highlands gibt es 282 Berge, die höher sind als dreitausend Fuß. Sie zu begehen, ist dort Volkssport.

Unser Autor ist dem Phänomen des Gipfelsammelns nachgegangen.

Wie wird man Munro-Bagger?

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In den schottischen Highlands gibt es 282 Berge, die höher sind als dreitausend Fuß. Sie zu begehen, ist dort Volkssport.

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Unser Autor ist dem Phänomen des Gipfelsammelns nachgegangen.

Foto: All mauritius images/mauritius images / Colin Fisher
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Wie wird man Munro-Bagger?
Von Dominik Prantl
9. Juli 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Ah, die schottischen Highlands. Welch eine Kulisse; sanfte Hügel und dunkle Lochs, dann diese Flüsse, mal wild, mal sanft, mal rostbraun fließend und das damit kontrastierende Grün! Dazwischen Whiskybrennereien wie die altehrwürdige Royal Lochnagar Destillerie, und Hirsche, Mann, gibt’s hier Hirsche! Nicht nur im Venison Burger, sondern am Straßenrand. Erst gestern wieder ein gutes Dutzend gesehen. Leider reicht der Blick gerade nur ungefähr 40 Meter und endet dann in einer typisch kaledonischen Gipfelwolke.

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