Wie wird man Munro-Bagger?

Ah, die schottischen Highlands. Welch eine Kulisse; sanfte Hügel und dunkle Lochs, dann diese Flüsse, mal wild, mal sanft, mal rostbraun fließend und das damit kontrastierende Grün! Dazwischen Whiskybrennereien wie die altehrwürdige Royal Lochnagar Destillerie, und Hirsche, Mann, gibt’s hier Hirsche! Nicht nur im Venison Burger, sondern am Straßenrand. Erst gestern wieder ein gutes Dutzend gesehen. Leider reicht der Blick gerade nur ungefähr 40 Meter und endet dann in einer typisch kaledonischen Gipfelwolke.