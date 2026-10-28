Foto: Foto Jacques Perler
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Das Dorf Casima, rechts im Vordergrund das Hotel Cà Nani mit mehreren Aussichtsterrassen, das zum Albergo Diffuso Monte Generoso gehört.
Das Dorf Casima, rechts im Vordergrund das Hotel Cà Nani mit mehreren Aussichtsterrassen, das zum Albergo Diffuso Monte Generoso gehört.
Das Dorf Casima, rechts im Vordergrund das Hotel Cà Nani mit mehreren Aussichtsterrassen, das zum Albergo Diffuso Monte Generoso gehört.
Foto: Albergo Diffuso Monte Generoso
Foto: Albergo Diffuso Monte Generoso

Genießen am Monte Generoso

Das Muggiotal im Tessin ist ein verwunschener Ort, wild und lieblich zugleich. Man übernachtet in historischen Häusern, wandert auf Schmugglerpfaden und probiert Spezialitäten. Jetzt im Herbst ist es dort am schönsten.

Foto: Foto Jacques Perler
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Genießen am Monte Generoso
Das Dorf Casima, rechts im Vordergrund das Hotel Cà Nani mit mehreren Aussichtsterrassen, das zum Albergo Diffuso Monte Generoso gehört.
Das Dorf Casima, rechts im Vordergrund das Hotel Cà Nani mit mehreren Aussichtsterrassen, das zum Albergo Diffuso Monte Generoso gehört.
Das Dorf Casima, rechts im Vordergrund das Hotel Cà Nani mit mehreren Aussichtsterrassen, das zum Albergo Diffuso Monte Generoso gehört.
Foto: Albergo Diffuso Monte Generoso
Foto: Albergo Diffuso Monte Generoso

Das Muggiotal im Tessin ist ein verwunschener Ort, wild und lieblich zugleich. Man übernachtet in historischen Häusern, wandert auf Schmugglerpfaden und probiert Spezialitäten. Jetzt im Herbst ist es dort am schönsten.

Von Stephanie Schmidt
28. Oktober 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Die Fahrt beginnt auf flacher Strecke, mit einem Ausblick auf die Weinterrassen und Rebhügel am Luganersee. Doch schon nach wenigen Minuten rattert die Zahnradbahn Ferrovia Monte Generoso steil bergauf – und verschwindet erst mal im Tunnel. Will man das Muggiotal erkunden, das vielleicht ursprünglichste Tal des Schweizer Kantons Tessin, ist es eine gute Idee, damit ganz oben zu beginnen, am Monte Generoso. Denn von der Bergstation Generoso Vetta oder vom 1704 Meter hohen Gipfel bietet sich Richtung Süden eine grandiose Aussicht auf das Tal. Man erblickt einige der typischen Dörfer des Muggiotals mit ihren von Kalksteinhäusern umkränzten Kirchtürmen. Wie Nester sitzen sie inmitten von Buchen- und Kastanienwäldern, dazwischen terrassierte Felder und Wiesen.

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