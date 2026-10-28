Genießen am Monte Generoso
Die Fahrt beginnt auf flacher Strecke, mit einem Ausblick auf die Weinterrassen und Rebhügel am Luganersee. Doch schon nach wenigen Minuten rattert die Zahnradbahn Ferrovia Monte Generoso steil bergauf – und verschwindet erst mal im Tunnel. Will man das Muggiotal erkunden, das vielleicht ursprünglichste Tal des Schweizer Kantons Tessin, ist es eine gute Idee, damit ganz oben zu beginnen, am Monte Generoso. Denn von der Bergstation Generoso Vetta oder vom 1704 Meter hohen Gipfel bietet sich Richtung Süden eine grandiose Aussicht auf das Tal. Man erblickt einige der typischen Dörfer des Muggiotals mit ihren von Kalksteinhäusern umkränzten Kirchtürmen. Wie Nester sitzen sie inmitten von Buchen- und Kastanienwäldern, dazwischen terrassierte Felder und Wiesen.