Foto: Cristi Croitoru/Getty Images
Foto: Alamy Stock Photos / Timo Christ/mauritius images
Foto: MIGUEL MEDINA/AFP
Foto: Marina Spironetti/Alamy Stock Photos //mauritius images
Foto: Peter Schickert/Westend61 //mauritius images
Foto: Peter Schickert/Westend61 //mauritius images
Einmal Im Leben
Auf dem Mailänder Dom
11. September 2025
Auf Kirchtürme klettert man normalerweise wegen des Ausblicks. Um von weit oben herabzuschauen auf Stadt und Land, ein bisschen entrückt und zugleich mit maximaler Übersicht.
Foto: Cristi Croitoru/Getty Images
Foto: Alamy Stock Photos / Timo Christ/mauritius images
Einmal Im Leben
Auf dem Mailänder Dom
Foto: MIGUEL MEDINA/AFP
Foto: Marina Spironetti/Alamy Stock Photos //mauritius images
Foto: Peter Schickert/Westend61 //mauritius images
Foto: Peter Schickert/Westend61 //mauritius images
Auf Kirchtürme klettert man normalerweise wegen des Ausblicks. Um von weit oben herabzuschauen auf Stadt und Land, ein bisschen entrückt und zugleich mit maximaler Übersicht.