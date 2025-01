„Are you ready for a real Madeirian road?“ Noch bevor man antworten kann, biegt Miguel Correia in eine kleine Seitenstraße ein, schaltet einen Gang runter, krempelt mit einer schnellen Handbewegung die Ärmel hoch und hupt. Tuuut, tuuut! Dann jagt er seinen alten Jeep eine Straße mit dem Steigungsgrad einer Skisprungschanze hinauf. Wie viel Prozent? Miguel Correia zuckt mit den Schultern. „Sie haben die Straße gebaut, also gehe ich davon aus, dass man sie auch fahren kann.“