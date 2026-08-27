Das Megafeuer dieses Sommers, das am 22. Juli im kleinen Médoc-Ort Saumos ausbrach, hat einer Landschaft, die sonst für Wein, Pinienwälder und endlose Atlantikstrände steht, eine traurige weltweite Aufmerksamkeit verschafft. Innerhalb weniger Tage erfasste der Brand rund 42 000 Hektar, zwang in der Gironde insgesamt rund 220 000 Menschen zeitweise zur Flucht, machte die vollständige Evakuierung der Halbinsel Cap Ferret notwendig und bedrohte, nachdem der Wind gedreht hatte, sogar die westlichen Vororte der Metropole Bordeaux.