Foto: IMAGO/Chantal Anders
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Foto: Eva Dignös
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Lila Zeiten

Die Heide ist ein romantisch verklärter Sehnsuchtsort. Nur wenige Wochen im Jahr blüht sie. Unterwegs mit einer Schäferin.

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Lila Zeiten
Foto: Eva Dignös
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Die Heide ist ein romantisch verklärter Sehnsuchtsort. Nur wenige Wochen im Jahr blüht sie. Unterwegs mit einer Schäferin.

Von Eva Dignös
26. August 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Nein, sie wohnt nicht über dem Schafstall. Und sie sitzt auch nicht abends am Spinnrad. So manchen von Heide-Romantik beseelten Gast hat Wiebke Schmidt-Kochan schon auf den Boden der Realität zurückgeholt. Aber gut, es gibt wohl kaum einen Ort in Deutschland, an dem sich Schafe und Landschaft so untrennbar zu einem Sehnsuchtsbild verbinden wie in der Lüneburger Heide. Und kaum einen Berufsstand, der so viele Projektionen aushalten muss wie der des Heidschnucken-Schäfers. Oder der Schäferin.

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