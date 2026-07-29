Käpt’n Brane sucht jetzt die Delfine. Erst hat er den Wunsch seiner jüngsten Passagierin an diesem Morgen noch lächelnd weggehüstelt und angedeutet, dass die Tiere vormittags nicht so leicht zu finden seien. Eine Stunde später aber dirigiert er das Steuerrad seiner Yacht nur noch mit den nackten Füßen, während er mit Oberkörper und Fernglas waghalsig aus der Kabine hängt, um die Adria ringsherum nach verräterischen Anzeichen abzusuchen.