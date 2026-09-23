Von SZ-Autorinnen und Autoren

An heißen Tagen scheint es in diesem Park von Los Angeles so etwas wie einen ungeschriebenen Dresscode zu geben, der noch enger gefasst ist als nur „Sportkleidung“. Die meisten Frauen tragen bauchfreie Tops oder einen Sport-BH und sehr kurze Hosen. Männer zeigen auch viel Haut, etliche gehen oben ohne, meist mit glattrasierter Brust. Fell gibt es hier fast nur bei den Tieren: Der Hund ist das liebste Accessoire der Angelenos.