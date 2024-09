Ein nettes Restaurant in London, ein gutes Pub, einen Tipp für ein angesagtes Café vielleicht? Es ist kaum möglich, das einfach so zu beantworten. London ist in seiner Fläche fünfmal so groß wie München und hat in etwa so viele Einwohner wie Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig und Dresden zusammen. Für die Antwort auf diese Frage, ergo: einen Trip nach London, beschränkt man sich am besten auf ein Stadtviertel mit einem oder zwei Abstechern in die Gegend drum herum. Und idealerweise folgt man dabei, klar, einem Einheimischen.

Eine Erkundungstour also in Soho und dem Londoner West End mit Andrew Harrison, 58, einem Bekannten, der so etwas ist wie der typische Londoner: geboren und aufgewachsen woanders (in Birmingham), aber dann, als das Leben in den jungen Jahren mehr Aufregung verlangte, nach London gezogen. Und geblieben.