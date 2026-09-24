Fünf Uhr morgens. Es ist dunkel, die Nacht will noch nicht weichen. Das große Schiff stampft durch das Tyrrhenische Meer, der Abfahrtshafen Neapel ist schon weit weg und Sizilien nahe. Plötzlich ein Feuerstoß, hoch aufschießend. Wer schon wach ist auf der Laurana, steht jetzt steuerbords an Deck und sieht, wie sich die Insel Stromboli nähert, alle paar Minuten entlädt sich dort der Vulkan. Ein Naturschauspiel, wie man es so gewaltig, so urtümlich kaum anderswo erleben kann. Eine ganze Weile geht es so, ehe sich die Fähre um die Insel schiebt, die Morgendämmerung aufzieht und das Feuer hinter dem Berg zurückbleibt. Der Hafen von Scari kommt in Sicht, eigentlich nur eine Mole, und daneben die Bar für den ersten Cappuccino. Manche Passagiere steigen aus, die meisten fahren weiter zu einem der sechs anderen bewohnten Eilande der Gruppe.