Das Hochhaus der Wissenschaftsakademie in Riga, im "stalinistischen Zuckerbäckerstil", ist das auffälligste Zeugnis der sowjetischen Besatzungszeit.

Das Hochhaus der Wissenschaftsakademie in Riga, im "stalinistischen Zuckerbäckerstil", ist das auffälligste Zeugnis der sowjetischen Besatzungszeit.