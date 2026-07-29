Eine Reise ans Ende Europas
Eine Reise ans Ende Europas
29. Juli 2026 | Lesezeit: 7 Min.
Ein bisschen introvertiert sollte man schon sein, um sich in Lettland wohlzufühlen. Reist man quer durchs Land – im Zug, in Bussen, durch verschlafene Dörfer, an die Ostseeküste: mürrische Taxifahrer und wortkarge Verkäuferinnen überall. Zugegeben, auf den ersten Blick wirkt Lettland etwas touristenunfreundlich. Wer sich mit dem Land und seiner Geschichte auseinandersetzt, den belohnt es allerdings mit einem besonderen Reiseerlebnis.