Knietief, na ja, vielleicht eher knöchelflach ist das Wasser. Glasklar sprudelt es über rundgeschliffene, aber deshalb nicht weniger steinharte Kieselbrocken. Und hier soll jetzt geschwommen, genauer wildwassergeschwommen werden? „Klar, das geht schon“, sagt Christian Fritz, Bergführer aus Warth in Vorarlberg und Guide für diverse Aktivitäten im Wasser des Lechs, der hier, wenige Kilometer unterhalb seiner Quelle, mit sehr überschaubarer Wassermenge dahinfließt.