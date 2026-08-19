Foto: Eva Dignös
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Foto: Mark Robertz/mauritius images
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Auch an Lech am Arlberg führt der Weg vorbei.
Auch an Lech am Arlberg führt der Weg vorbei.
Auch an Lech am Arlberg führt der Weg vorbei.
Foto: Verein Lechweg/Fabian Heinz Onlinerecht: Ja
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Der Lech gilt als letzter Wildfluss in den Nordalpen.

Auf dem Lechweg kann man ihm vom Formarinsee in Vorarlberg bis nach Füssen folgen. Ein Besuch in trockenen Zeiten.

Wasser? Marsch!

Foto: Eva Dignös
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Der Lech gilt als letzter Wildfluss in den Nordalpen.

Foto: Mark Robertz/mauritius images
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Auf dem Lechweg kann man ihm vom Formarinsee in Vorarlberg bis nach Füssen folgen. Ein Besuch in trockenen Zeiten.

Auch an Lech am Arlberg führt der Weg vorbei.
Auch an Lech am Arlberg führt der Weg vorbei.
Auch an Lech am Arlberg führt der Weg vorbei.
Foto: Verein Lechweg/Fabian Heinz Onlinerecht: Ja
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Wasser? Marsch!
Von Eva Dignös
19. August 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Knietief, na ja, vielleicht eher knöchelflach ist das Wasser. Glasklar sprudelt es über rundgeschliffene, aber deshalb nicht weniger steinharte Kieselbrocken. Und hier soll jetzt geschwommen, genauer wildwassergeschwommen werden? „Klar, das geht schon“, sagt Christian Fritz, Bergführer aus Warth in Vorarlberg und Guide für diverse Aktivitäten im Wasser des Lechs, der hier, wenige Kilometer unterhalb seiner Quelle, mit sehr überschaubarer Wassermenge dahinfließt.

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