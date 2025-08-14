Foto: robertharding/Imago
Foto: M. Woike/IMAGO/blickwinkel
Foto: M. Woike/IMAGO/blickwinkel

„Oh, das ist das echte Paradies“

Fast 7000 Inseln und die kleinste Hauptstadt der Welt: Die finnische Region Åland ist wild und einsam. Warum aber fahren hier so viele Oldtimer herum?

Von Alex Rühle
14. August 2025

Was für ein einmalig seltsamer Ort. Direkt vor der finnischen Küste, aber alle sprechen Schwedisch. Neutral und demilitarisiert, obwohl Teil eines Nato-Landes. An allen Ecken und Enden russische Überreste aus hundert Jahren Zarenherrschaft. Und permanent knattern uralte amerikanische Chevrolets und Ford Mustangs durch die Straßen.

