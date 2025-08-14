Foto: robertharding/Imago
Foto: M. Woike/IMAGO/blickwinkel
„Oh, das ist das echte Paradies“
Was für ein einmalig seltsamer Ort. Direkt vor der finnischen Küste, aber alle sprechen Schwedisch. Neutral und demilitarisiert, obwohl Teil eines Nato-Landes. An allen Ecken und Enden russische Überreste aus hundert Jahren Zarenherrschaft. Und permanent knattern uralte amerikanische Chevrolets und Ford Mustangs durch die Straßen.