Den Sternen so nah

Die Kanareninsel La Palma ist für Urlauber ein perfekter Ort für tiefe Einblicke in den Kosmos. Gerade ist die beste Zeit dafür: Die Perseiden bieten ein wahres Feuerwerk am Nachthimmel.

Die Kanareninsel La Palma ist für Urlauber ein perfekter Ort für tiefe Einblicke in den Kosmos. Gerade ist die beste Zeit dafür: Die Perseiden bieten ein wahres Feuerwerk am Nachthimmel.

Von Patrick Illinger
7. August 2025

Welcher ist der wichtigste Stern für uns Menschen?“ Die Frage von Aaron Wolf ist ein bisschen hinterhältig. Schließlich blicken seine Ausflugsgäste gerade voller Faszination auf Tausende leuchtende Punkte am Nachthimmel. Dazwischen schlängelt sich auch noch die Milchstraße. Welcher Stern soll da schon der wichtigste sein?

